Хамес Родригес может перейти в "Атлетико"

Полузащитник "Реала" Хамес Родригес может продолжить карьеру в "Атлетико", сообщает Marca. Мадридский клуб заинтересован в приглашении футболист после трансфера Антуана Гризманна в "Барселону".

Отмечается, что в гонке за колумбийца "Атлетико" опережает "Наполи", плюс сам игрок хочет остаться в Мадриде.

Напомним, что последние два сезоне 28-летний футболист провел в "Баварии", которая приняла решение не выкупать игрока после завершения арендного соглашения. В прошлом сезоне он сыграл за мюнхенский клуб 28 матчей во всех турнирах, забил 7 мячей и сделал 6 результативных передач.