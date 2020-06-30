Полузащитник «Реала» Хамес Родригес рассказал об игре вместе с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду, выступавшим за «Королевский клуб» с 2009 по 2018 год.

— Криштиану Роналду всегда голоден до голов, он постоянно хочет забивать, — цитирует Sportskeeda Родригеса. — Когда у меня был мяч, Криштиану всегда был рядом, у нас отлично складывалась игра. У нас с ним были хорошие отношения. Трудно сказать, кто является лучшим футболистом мира, потому что есть много сильных игроков, но я считаю, что Криштиану — самый беспощадный.