Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Хамес Родригес: «Криштиану Роналду — самый беспощадный футболист в мире»

30 июня 2020, 12:15
Теги:

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес рассказал об игре вместе с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду, выступавшим за «Королевский клуб» с 2009 по 2018 год.

— Криштиану Роналду всегда голоден до голов, он постоянно хочет забивать, — цитирует Sportskeeda Родригеса. — Когда у меня был мяч, Криштиану всегда был рядом, у нас отлично складывалась игра. У нас с ним были хорошие отношения. Трудно сказать, кто является лучшим футболистом мира, потому что есть много сильных игроков, но я считаю, что Криштиану — самый беспощадный.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир