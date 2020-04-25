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Хамес Родригес хотел бы снова поработать с Анчелотти

10:25
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Полузащитник «Реала» Хамес Родригес может летом покинуть клуб. 28-летний колумбиец так и не смог закрепиться в основном составе «сливочных», поэтому он принял решение воссоединиться со своим бывшим тренером Карло Анчелотти, который ждет игрока в «Эвертоне», сообщает Marca.

«Ириски» уже связались с «Реалом» касаемо перехода Хамеса в летнее трансферное окно.

Колумбиец в текущем сезоне провел 13 матчей за «Реал» и забил один мяч при двух голевых передачах.

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