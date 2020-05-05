Полузащитник «Реала» Хамес Родригес хочет продолжить карьеру в «Атлетико», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, «матрасники» пытались подписать 28-летнего колумбийца еще летом 2019 года, однако «Королевский клуб» ответил отказом на это предложение. Сообщается, что сам Родригес потерял надежду на постоянную игровую практику в «Реале» и видит себя в «Атлетико».

В сезоне-2019/20 Хамес провел за «Реал» 13 матчей, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость колумбийца в 32 миллиона евро.