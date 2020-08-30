Хамес пройдет медосмотр для «Эвертона» на следующей неделе

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес может перейти в состав «Эвертона». 29-летний футболист уже согласовал с ливерпульской командой все условия личного контракта.

На следующей неделе колумбиец пройдет медосмотр перед переходом в «Эвертон». В английском клубе уверены в успешном завершении сделки, сообщает talkSPORT.

Зарплата Хамеса в «Эвертоне» будет составлять около 4,5 миллионов евро в год, и отмечается, что ради переезда в английский чемпионат игрок пошел почти на двукратное сокращение своего заработка.

В сезоне-2019/20 Хамес провел за «Реал» 14 матчей, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи.