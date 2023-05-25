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Хамес: «Анчелотти не сделал меня лучшим игроком»

Виктория Кравченко
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Экс-игрок «Реала» Хамес Родригес поделился мнением о работе под руководством Карло Анчелотти.

«Анчелотти не сделал меня лучше, как игрока. Он сделал это с Винисиусом, Родриго, Феде Вальверде и многими другими. Они были хороши, а сейчас находятся на впечатляющем уровне.

В футболе бывают тренеры, которые не являются гениями в тактике, но знают, как управлять командой. Они знают, как разговаривать с игроками, как достучаться до них. Такой тренер будет для тебя как отец. Если он встанет на твою защиту, ты отдашь ради него все», — цитирует Хамеса Noticias RCN.

Колумбиец работал под руководством с итальянского специалиста в «Реале», «Баварии» и «Эвертоне».

На данный момент 31-летний футболист выступает за «Олимпиакос». В этом сезоне он провел 20 матчей в чемпионате Греции, забил 5 голов и сделав 6 ассистов.

Карло Анчелотти
Хамес Родригес
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 36 27 4 5 66-18 85
2
 Реал 36 23 5 8 72-34 74
3
 Атлетико 36 22 7 7 66-30 73
4
 Р. Сосьедад 36 20 8 8 48-32 68
5
 Вильярреал 36 19 6 11 56-36 63
6
 Бетис 36 16 8 12 43-39 56
7
 Атлетик 35 14 8 13 46-39 50
8
 Жирона 36 13 10 13 56-51 49
9
 Севилья 36 13 10 13 45-50 49
10
 Осасуна 35 13 8 14 32-39 47
11
 Р. Вальекано 36 12 10 14 43-49 46
12
 Мальорка 35 12 8 15 33-40 44
13
 Валенсия 35 11 7 17 39-41 40
14
 Сельта 36 10 10 16 41-51 40
15
 Альмерия 36 11 6 19 46-62 39
16
 Кадис 36 9 11 16 28-52 38
17
 Вальядолид 36 11 5 20 33-63 38
18
 Хетафе 36 9 11 16 32-44 38
19
 Эспаньол 36 8 11 17 47-64 35
20
 Эльче 36 4 9 23 28-66 21
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Сельта – Жирона
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23.05 20:30
Р. Сосьедад – Альмерия
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23.05 23:00
Вальядолид – Барселона
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Эльче – Севилья
 1 : 1
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Реал – Р. Вальекано
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Винисиус Жуниор

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Микель Мерино

Микель Мерино

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Херман Пеццела

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Бетис

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Исаак Карселeн

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