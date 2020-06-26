Хамес может продолжить карьеру в «Наполи»

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес может перейти в «Наполи», сообщает BBC со ссылкой на AS.

По информации источника, 28-летний колумбиец не исключает возможности перехода в итальянскую команду, которая хотела приобрести его в прошлом году. Сообщается, что игроком также интересуется «Атлетико».

В сезоне-2019/20 Родригес провел за «Реал» 14 матчей, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 32 миллиона евро.