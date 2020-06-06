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Хакими продлит контракт с «Реалом» до 2025 года

09:16

Защитник Ашраф Хакими продлит контракт с «Реалом», сообщает итальянский журналист Николо Скира.

По информации источника, новое соглашение 21-летнего марокканца с «Королевским клубом» будет действовать до конца июня 2025 года. Также сообщается, что игрок вернется в расположение «Реала» по окончании сезона-2019/20. Сейчас футболист выступает на правах аренды в «Боруссии Д», арендное соглашение не будет продлено.

На счету Хакими 9 голов и 10 результативных передач в 41 матче за «Боруссию Д» в сезоне-2019/20.

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