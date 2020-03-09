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Новости   //    Футбол   //    Испания

Хакими хочет вернуться в «Реал»

21:38
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Защитник дортмундской «Боруссии» Ашраф Хакими рассказал, что хочет вернуться в «Реал». Немецкий клуб арендовал марокканца до конца нынешнего сезона у мадридцев.

— Мадрид был моим домом, мне там очень нравилось, — цитирует Telefoot Хакими. — Если «Реал» захочет меня вернуть, я вернусь. Если не суждено — продолжу свой путь. Зидан дал мне шанс и уверенность в том, что я могу играть на профессиональном уровне. Я очень благодарен ему за доверие и обращение со мной.

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