Хакими хочет вернуться в «Реал»

Защитник дортмундской «Боруссии» Ашраф Хакими рассказал, что хочет вернуться в «Реал». Немецкий клуб арендовал марокканца до конца нынешнего сезона у мадридцев.

— Мадрид был моим домом, мне там очень нравилось, — цитирует Telefoot Хакими. — Если «Реал» захочет меня вернуть, я вернусь. Если не суждено — продолжу свой путь. Зидан дал мне шанс и уверенность в том, что я могу играть на профессиональном уровне. Я очень благодарен ему за доверие и обращение со мной.