Футбол
Испания
Новости
Видео Ла Лига Сегунда Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 07:01

Хакеры взломали страницу Мбаппе в соцсети и написали оскорбления в адрес Месси

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Страница нападающего «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе в социальной сети X подверглась хакерской атаке.

Злоумышленник получил доступ к аккаунту 25-летнего француза, после чего написал множество претензий по поводу несостоявшегося трансфера в «Манчестер Юнайтед», различные оскорбления, в том числе в адрес Израиля, «Манчестер Сити», «Тоттенхэма» и нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.

Также там было объявлено о выпуске токена «MBAPPE», рыночная стоимость которого за несколько минут выросла до десятков миллионов, прежде чем стремительно упасть и вернуться к нулю. Как сообщает Mirror, что один пользователь купил их по 2 SOL (около 285 долларов), а затем продал по высокой цене с прибылью около 1398 SOL (около 151 500 долларов). Однако вскоре эти посты были удалены, а пользователи обрушились с критикой на футболиста за обман.

Только к утру команде Мбаппе удалось вернуть доступ к странице, а все провокационные сообщения были удалены. На данный момент у французского футболиста более 14 миллионов подписчиков в X.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Реал
2
0
Читайте также
Борец Рамазанов рассказал об участии в Олимпиаде-2024
Станкович подвел итоги матча Кубка России против махачкалинского «Динамо»
Экс-разведчик США заявил о большой цене для ВСУ за атаку на Курскую область
Что нужно знать о новой «платной» Лиги чемпионов сезона 2024-2025
СМИ узнали о предложении Макрона Дурову перенести офис Telegram в Париж
В Кремле сообщили о создании маршрутов транзита газа в Европу в обход Украины
Популярное видео
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Реал Сосьедад» в меньшинстве проиграл «Алавесу»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 3 3 0 0 6-3 9
2
 Вильярреал 3 2 1 0 8-6 7
3
 Сельта 3 2 0 1 8-6 6
4
 Атлетико 3 1 2 0 5-2 5
5
 Леганес 3 1 2 0 3-2 5
6
 Реал 2 1 1 0 4-1 4
7
 Осасуна 2 1 1 0 2-1 4
8
 Р. Вальекано 3 1 1 1 3-3 4
9
 Алавес 3 1 1 1 3-3 4
10
 Атлетик 3 1 1 1 3-3 4
11
 Вальядолид 3 1 1 1 1-3 4
12
 Р. Сосьедад 3 1 0 2 3-4 3
13
 Севилья 3 0 2 1 3-4 2
14
 Мальорка 3 0 2 1 1-2 2
15
 Хетафе 2 0 2 0 1-1 2
16
 Бетис 2 0 2 0 1-1 2
17
 Лас-Пальмас 2 0 1 1 3-4 1
18
 Эспаньол 3 0 1 2 0-2 1
19
 Жирона 2 0 1 1 1-4 1
20
 Валенсия 3 0 0 3 2-6 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
26.08 22:30
Вильярреал – Сельта
 4 : 3
27.08 20:00
Мальорка – Севилья
 0 : 0
27.08 22:30
Р. Вальекано – Барселона
 1 : 2
28.08 00:00
Бетис – Хетафе
 - : -
28.08 20:00
Атлетик – Валенсия
 1 : 0
28.08 20:00
Вальядолид – Леганес
 0 : 0
28.08 22:30
Р. Сосьедад – Алавес
 1 : 2
28.08 22:30
Атлетико – Эспаньол
 0 : 0
29.08 20:00
Жирона – Осасуна
 - : -
29.08 22:30
Лас-Пальмас – Реал
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 3
Сандро Рамирес

Сандро Рамирес

Лас-Пальмас

 2
Яго Аспас

Яго Аспас

Сельта

 2
П
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 2
Оскар Мингеса

Оскар Мингеса

Сельта

 2
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 2
И К Ж
Александр Седлар

Александр Седлар

Алавес

 1 1 1
Микель Ойярсабаль

Микель Ойярсабаль

Реал Сосьедад

 3 1 1
Ферлан Менди

Ферлан Менди

Реал

 1 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости