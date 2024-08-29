Хакеры взломали страницу Мбаппе в соцсети и написали оскорбления в адрес Месси
Страница нападающего «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе в социальной сети X подверглась хакерской атаке.
Злоумышленник получил доступ к аккаунту 25-летнего француза, после чего написал множество претензий по поводу несостоявшегося трансфера в «Манчестер Юнайтед», различные оскорбления, в том числе в адрес Израиля, «Манчестер Сити», «Тоттенхэма» и нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.
Также там было объявлено о выпуске токена «MBAPPE», рыночная стоимость которого за несколько минут выросла до десятков миллионов, прежде чем стремительно упасть и вернуться к нулю. Как сообщает Mirror, что один пользователь купил их по 2 SOL (около 285 долларов), а затем продал по высокой цене с прибылью около 1398 SOL (около 151 500 долларов). Однако вскоре эти посты были удалены, а пользователи обрушились с критикой на футболиста за обман.
Только к утру команде Мбаппе удалось вернуть доступ к странице, а все провокационные сообщения были удалены. На данный момент у французского футболиста более 14 миллионов подписчиков в X.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|3
|3
|0
|0
|6-3
|9
|
2
|Вильярреал
|3
|2
|1
|0
|8-6
|7
|
3
|Сельта
|3
|2
|0
|1
|8-6
|6
|
4
|Атлетико
|3
|1
|2
|0
|5-2
|5
|
5
|Леганес
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
6
|Реал
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
7
|Осасуна
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|Р. Вальекано
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|
9
|Алавес
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|
10
|Атлетик
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|
11
|Вальядолид
|3
|1
|1
|1
|1-3
|4
|
12
|Р. Сосьедад
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
13
|Севилья
|3
|0
|2
|1
|3-4
|2
|
14
|Мальорка
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
15
|Хетафе
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
16
|Бетис
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
17
|Лас-Пальмас
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
18
|Эспаньол
|3
|0
|1
|2
|0-2
|1
|
19
|Жирона
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
20
|Валенсия
|3
|0
|0
|3
|2-6
|0
|26.08
|22:30
|
Вильярреал – Сельта
|4 : 3
|27.08
|20:00
|
Мальорка – Севилья
|0 : 0
|27.08
|22:30
|
Р. Вальекано – Барселона
|1 : 2
|28.08
|00:00
|
Бетис – Хетафе
|- : -
|28.08
|20:00
|
Атлетик – Валенсия
|1 : 0
|28.08
|20:00
|
Вальядолид – Леганес
|0 : 0
|28.08
|22:30
|
Р. Сосьедад – Алавес
|1 : 2
|28.08
|22:30
|
Атлетико – Эспаньол
|0 : 0
|29.08
|20:00
|
Жирона – Осасуна
|- : -
|29.08
|22:30
|
Лас-Пальмас – Реал
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|3
|
|
Сандро Рамирес
Лас-Пальмас
|2
|
|
Яго Аспас
Сельта
|2
|П
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|2
|
|
Оскар Мингеса
Сельта
|2
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Седлар
Алавес
|1
|1
|1
|
|
Микель Ойярсабаль
Реал Сосьедад
|3
|1
|1
|
|
Ферлан Менди
Реал
|1
|1
|0