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Хакеры взломали аккаунт «Барселоны» и сообщили о скором возвращении Неймара

10:04

Аккаунт «Барселоны» в Twitter был хакерской группой OurMine. Хакеры оставили несколько постов, один из которых касался возвращения в клуб Неймара.

«Привет, мы OurMine. Мы прочитали несколько личных сообщений, и кажется, Неймар вернется», — говорится в сообщении, оставленном в официальном испаноязычном аккаунте.

Неймар перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2017 году за рекордные 222 миллиона. Прошлым летом в СМИ регулярно появлялись сообщения о скором возвращении футболиста в Каталонию, однако в результате он остался в Париже.

«Барса» скоро вернула доступ к аккаунту и удалила хакерские сообщения.

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