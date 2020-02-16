Хакеры взломали аккаунт «Барселоны» и сообщили о скором возвращении Неймара
10:04
Аккаунт «Барселоны» в Twitter был хакерской группой OurMine. Хакеры оставили несколько постов, один из которых касался возвращения в клуб Неймара.
«Привет, мы OurMine. Мы прочитали несколько личных сообщений, и кажется, Неймар вернется», — говорится в сообщении, оставленном в официальном испаноязычном аккаунте.
Неймар перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2017 году за рекордные 222 миллиона. Прошлым летом в СМИ регулярно появлялись сообщения о скором возвращении футболиста в Каталонию, однако в результате он остался в Париже.
Barcelona's Twitter accounts hacked: 'It looks like Neymar will be back' https://t.co/BysxOHUyGm— SPORT English (@Sport_EN) February 15, 2020
«Барса» скоро вернула доступ к аккаунту и удалила хакерские сообщения.
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