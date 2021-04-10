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Хабиб Нурмагомедов пожелал удачи «Реалу» в класико

15:49
Сторис Хабиба Нурмагомедова. Фото Instagram
Сторис Хабиба Нурмагомедова. Фото Instagram
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Бывший чемпион UFC в легком весе, российский боец Хабиб Нурмагомедов пожелал удачи «Реалу» в матче 30-го тура чемпионата Испании против «Барселоны».

«Вперед, «Реал», — написал в сторис своего Instagram Нурмагомедов, отметив аккаунт команды и нападающего мадридцев Карима Бензема.

Сторис Хабиба Нурмагомедова. Фото Instagram
Сторис Хабиба Нурмагомедова. Фото Instagram

Телеканал РЕН ТВ покажет в прямом эфире матч, в котором встретятся мадридский «Реал» и каталонская «Барселона». Трансляция начнется 10 апреля в 21.50 по московскому времени.

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