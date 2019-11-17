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Хаби Алонсо: «Я ушел в «Баварию» из «Реала», чтобы узнать секреты Гвардьолы»

10:00
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Испанский полузащитник Хаби Алонсо рассказал, почему в 2014 году покинул «Реал» ради «Баварии». По его словам, он очень хотел поработать под руководством тогдашнего тренера мюнхенцев Хосепа Гвардьолы.

— Мне было очень любопытно узнать о его секретах, — цитирует The Athletic Алонсо. — Он заставляет своих игроков чувствовать, что они знают соперника лучше, чем он сам себя знает. Футбольные сезоны длинные, но Гвардьола никогда не выглядел уставшим. Он всегда настороже, всегда в готовности.

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