Хаби Алонсо во второй раз оправдан по делу о неуплате налогов

Бывший полузащитник сборной Испании Хаби Алонсо оправдан по делу об уклонении от уплаты налогов, сообщает Marca.

Ранее прокуратура обвинила Алонсо в трех нарушениях налогового законодательства в период с 2010 по 2012 год, за которые требовала наказание в виде лишения свободы на пять лет и штрафа в размере 2 миллионов евро.

Cуд постановил, что Алонсо не будет привлечен к уголовной ответственности. Приговор может быть обжалован в Верховном суде Мадрида.

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