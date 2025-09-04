Хаби Алонсо попросил скаута «Реала» последить за нидерландцем Смитом

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо попросил главного скаута клуба Юни Калафата приехать в Нидерланды, чтобы последить за полузащитником АЗ Кесом Смитом, сообщает Real Madrid Confidencial.

По данным источника, Алонсо считает 19-летнего нидерландца ценным дополнением для основного состава команды. Не исключено, что он перейдет в «Реал» в следующее трансферное окно.

В сезоне-2024/25 Смит в 43 матчах за АЗ во всех турнирах забил 10 голов и сделал 7 результативных передач. Его контракт действует до 30 июня 2028 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 5 миллионов евро.