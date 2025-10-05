Хаби Алонсо о дубле Винисиуса в матче с «Вильярреалом»: «Отличная игра, я доволен. Рад видеть его улыбку»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо оценил дубль нападающего Винисиуса Жуниора в матче 8-го тура ла лиги против «Вильярреала» (3:1).

«Он провел отличную игру, и дело не только в голах. Он очень хорошо действовал и создал много проблем Сантьяго Моуриньо, который удалился. Рад видеть улыбку на лице Вини. Я рад за него и за всю команду, мы хотели уйти на перерыв с позитивом», — приводит AS слова Алонсо.

«Реал» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании с 21 очком в 8 матчах. «Барселона», идущая второй, отстает на 2 очка, но имеет игру в запасе.