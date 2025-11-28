Алонсо: «Мбаппе очень важен для «Реала» не только из-за голов»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо поддержал нападающего команды Килиана Мбаппе. На этой неделе 26-летний француз оформил покер в матче Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» (4:3).

«Помимо голов, мне нравится многое из того, что Мбаппе делает для команды. Его личность, его влияние на игроков, каждая мелочь. Он очень, очень важен для нас. Голы — это его природный талант», — приводит ESPN слова Алонсо.

В этом сезоне Мбаппе сыграл в 21 матче во всех турнирах, забил 23 гола и сделал 3 голевые передачи.

Контракт форварда рассчитан до 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.

В 14-м туре Ла лиги «Реал» сыграет против «Жироны». Матч пройдет в воскресенье, 30 ноября, и начнется в 23:00 по московскому времени.