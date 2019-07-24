Хаби Алонсо отказался давать в суде показания по делу о мошенничестве

Бывший игрок "Реала" Хаби Алонсо обвиняется испанской прокуратурой в неуплате налогов. Алонсо был вызван в суд, однако не пожелал давать показания по делу о мошенничестве на сумму в 572 тысячи евро, сообщает Dario AS.

Прокуратура обвиняет Алонсо в том, что в 2013 году он не задекларировал доход от сотрудничества с компанией Kardzali, которая получила право на использование его изображений.

Ранее прокуратура обвинила Алонсо в трех нарушениях налогового законодательства в период с 2010 по 2012 год, за которые требовала наказание в виде лишения свободы на пять лет и штрафа в размере 2 миллионов евро.