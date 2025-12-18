Хаби Алонсо объяснил, почему не заменил Мбаппе в матче с «Талаверой»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо объяснил, почему в матче 1/16 финала Кубка Испании с «Талаверой» (3:2) не заменил нападающего Килиана Мбаппе. Француз в этой встрече оформил дубль.

«Мбаппе сыграл решающую роль, забив два гола. У Килиана есть талант всегда забивать. Третий гол был ключевым, и именно поэтому оставили его на поле. Цифры говорят сами за себя. Родриго также внес важный вклад. Нам нужны и другие игроки с такой же эффективностью. У нас было много моментов, и мы, безусловно, могли забить больше голов», — цитирует Football Espana Алонсо.

Соперник «Реала» по 1/8 финала определится по итогам жеребьевки.