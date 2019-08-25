Хаби Алонсо не смог выиграть в своем дебютном матче на посту тренера

Главный тренер «Реал Сосьедад-Б» Хаби Алонсо не смог добиться победы в своем дебютном матче. В рамках 1-го тура сегунды Б — третьего по значимости дивизиона Испании его команда принимала «Бургос» и уже на 3-й минуте открыла счет. Однако удержать преимущество баскам не удалось: ответный гол команда знаменитого экс-футболиста пропустил в середине второго тайма (1:1).

Бывший полузащитник сборной Испании, «Реала», «Ливерпуля» и «Баварии» возглавил «Реал Сосьедад-Б» этим летом.