Хаби Алонсо — о поражении «Реала» от «Атлетико»: «Плохой матч. Нам больно, как и болельщикам»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо подвел итоги матча против «Атлетико» (2:5) в 7-м туре испанской ла лиги.

«Это был плохой матч. Мы плохо начали, плохо сыграли, как коллективно, так и по качеству игры с мячом и без него. Мы продолжаем находиться на этапе становления, сегодня случилось первое поражение. Нам нужно сделать выводы из произошедшего, потому что они помогут нам в будущем. Но оправданий нет. Нам больно, как и болельщикам. Это было дерби, и мы заслуженно проиграли. Нас не было в игре, нам не хватало скорости. Это поражение причиняет боль», — приводит слова Алонсо Marca.

«Реал» (18 очков) впервые потерял очки в текущем сезоне и продолжает лидировать в ла лиге, но «Барселона» (16) может обойти мадридцев в случае победы над «Реал Сосьедад» в 7-м туре.

«Атлетико» (12) поднялся на пятую строчку в турнирной таблице.