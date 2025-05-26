Хаби Алонсо о подписании контракта с «Реалом»: «Я вернулся домой»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал подписание контракта с мадридским клубом.

Контракт с 43-летним испанцем рассчитан на три года — до 30 июня 2028 года. Он приступит к работе с 1 июня.

«Это очень особенный день для меня, я запомню его навсегда. Я под большим впечатлением. Я вернулся домой. Меня не было несколько лет, но мои связи с мадридистами никогда не ослабевали. Когда я вновь вернулся, то чувства нахлынули. Это начало новой эры.

Хочу поблагодарить президента за доверие, что я именно тот парень, который может возглавить «Реал» в его новую эру. Я полон энергии и взволнован», — сказал Алонсо на пресс-конференции.

С октября 2022 года экс-игрок сборной Испании возглавлял «Байер». Под его руководством леверкузенцы стали чемпионами Германии в сезоне-2023/24. Также команда выиграла Кубок и Суперкубок страны.