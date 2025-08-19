Алонсо — о трансфере Мастантуоно: «Он не побоялся сделать шаг и перейти в «Реал»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал переход аргентинского полузащитника Франко Мастантуоно.

«Когда я впервые заговорил с ним, я был очень удивлен его личностью. Ему все еще было 17 лет, и он был очень уверенным в себе человеком. Он не побоялся сделать шаг и перейти в «Реал». Вы можете видеть его зрелость, его желание, его качества. Он собирается очень быстро интегрироваться в команду.

В матче с «Осасуной» он может выйти на замену. Он будет играть качественно, энергично, он предан делу в обороне и обладает хорошей динамикой. Я видел, что у него есть драйв и аргентинский дух соперничества. Он хорош в финальном пасе. Он на очень хорошем уровне», — сказал испанский специалист на пресс-конференции.

Мастантуоно подписал контракт с мадридским клубом до 30 июня 2031 года. Сумма трансфера из «Ривер Плейт» составила 45 миллионов евро.

Полузащитник сыграл за «Ривер Плейт» 62 матча, забил 10 голов и сделал 7 голевых передач. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.