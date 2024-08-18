Гюндоган сообщил руководству «Барселоны» о желании покинуть команду
Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган хочет покинуть команду в ближайшее время, сообщает Diario Sport.
По данным источника, футболист рассказал руководству каталонцев о своем желании. В команде не против отпустить игрока.
Ранее сообщалось, что Гюндоган может перейти в катарский клуб «Аль-Садд».
В минувшем сезоне 33-летний полузащитник принял участие в 51 матче за «Барсу» во всех турнирах, забив 5 голов и сделав 14 результативных передач. Его контракт с командой рассчитан до лета 2025 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
2
|Сельта
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
3
|Лас-Пальмас
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
4
|Севилья
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Хетафе
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
6
|Атлетик
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Осасуна
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Леганес
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Бетис
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Жирона
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Реал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Валенсия
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
20
|Алавес
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|15.08
|20:00
|
Атлетик – Хетафе
|1 : 1
|15.08
|22:30
|
Бетис – Жирона
|1 : 1
|16.08
|20:00
|
Сельта – Алавес
|2 : 1
|16.08
|22:30
|
Лас-Пальмас – Севилья
|2 : 2
|17.08
|20:00
|
Осасуна – Леганес
|1 : 1
|17.08
|22:30
|
Валенсия – Барселона
|1 : 2
|18.08
|20:00
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|22:30
|
Мальорка – Реал
|- : -
|19.08
|20:00
|
Вальядолид – Эспаньол
|- : -
|19.08
|22:30
|
Вильярреал – Атлетико
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|2
|
|
Яго Аспас
Сельта
|1
|
|
Марк Бартра
Бетис
|1
|П
|
|
Уго Альварес
Сельта
|1
|
|
Икер Альмена
Жирона
|1
|
|
Антонио Бланко
Алавес
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Абделькабир Абкар
Алавес
|1
|0
|1
|
|
Яго Аспас
Сельта
|1
|0
|1
|
|
Хесус Васкес
Валенсия
|1
|0
|1
Новости