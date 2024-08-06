Гюндоган принял решение остаться в «Барселоне»
Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган не намерен покидать «Барселону» этим летом, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, представители футболиста сообщили об этом решении руководству каталонского клуба. Отмечается, что полузащитник восхищен испанским городом и хочет сделать что-то значимое для сине-гранатовых.
Ранее сообщалось, что Гюндоган может перейти в катарский клуб «Аль-Садд».
В минувшем сезоне 33-летний полузащитник принял участие в 51 матче за «Барсу» во всех турнирах, забив 5 голов и сделав 14 результативных передач. Его контракт с командой рассчитан до лета 2025 года.
Источник: Mundo Deportivo
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