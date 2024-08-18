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Сегодня, 11:27

Гюндоган может вернуться в «Манчестер Сити»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган может вернуться в чемпионат Англии.

По данным источника, футболист связался с руководством «Манчестер Сити», чтобы обсудить возможное возвращение в команду.

Сегодня, 18 августа, сообщалось, что футболист готов покинуть «Барселону» и уже сообщил о своем решении представителям команды. Однако главный тренер Ханс Флик сказал, что футболист, скорее всего, останется.

В минувшем сезоне 33-летний полузащитник принял участие в 51 матче за «Барсу» во всех турнирах, забив 5 голов и сделав 14 результативных передач. Его контракт с командой рассчитан до лета 2025 года.

В «Сити» футболист играл с 2016 по 2023 год.

Илкай Гюндоган
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
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