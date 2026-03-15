Гюлер забил в ворота «Эльче» со своей половины поля

Полузащитник «Реала» Арда Гюлер забил гол в ворота «Эльче» в домашнем матче 28-го тура чемпионата Испании (4:1).

21-летний турок отличился на 89-й минуте. Он забил со своей половины поля, с расстояния в 68 метров. Аналогичный гол в последний раз в Ла лиге забивал Антонио Хосе («Нумансия») в ворота «Севильи».

При этом последний раз игрок «Реала» забивал со своей половины поля в матче чемпионата в 1995 году — тогда Микель Ласа поразил ворота «Севильи» с 58 метров.

В сезоне-2025/26 Гюлер в 43 матчах забил четыре гола и отдал 13 результативных передач.

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