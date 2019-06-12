Гвардьола считает, что Азар - отличное приобретение для "Реала"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола прокомментировал переход из "Челси" в "Реал" бельгийского форварда Эдена Азара. Он считает, что "королевский клуб" подписал очень сильного игрока.

- Они подписали очень и очень хорошего игрока. Это великолепное приобретение, - цитирует специалиста AS. - Это один из лучших игроков среди тех, кого я видел. Они получат много удовольствия, наблюдая за его игрой.

Эден Азар стал игроком "Реала" 7 июня. По информации СМИ, мадридский клуб заплатил "Челси" 130 миллионов фунтов стерлингов с учетом бонусов. Его презентация состоится завтра, 13 июня.

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