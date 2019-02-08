Гвардьола объяснил, почему не считает "Реал" лучшей командой десятилетия

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола еще раз заявил, что не считает "Реал" лучшей командой десятилетия. 48-летний специалист объяснил свою позицию тем, что принимал во внимание количество выигранных чемпионатов.

- "Реал" выигрывал Лигу чемпионов три года подряд, он является фаворитом этого турнира, но не лучшей командой десятилетия, - приводит слова Гвардьолы AS. - Давайте посчитаем выигранные чемпионаты и кубки. "Ювентус", "Барселона" и "Бавария" брали чемпионаты 6 или 7 раз, а "Реал" - только дважды.

Надеюсь, Сантьяго Солари (главный тренер "Реала" - Прим. "СЭ") теперь правильно поймет мою позицию. Уверен, в "Реале" будут довольны моим ответом.

Напомним, ранее Гвардьола заявил, что лучшими командами десятилетия являются "Ювентус", "Бавария" и "Барселона".

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