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Гвардьола не хочет, чтобы Месси уходил из «Барселоны»

7 июля 2020, 21:39
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола поделился мнением о возможном уходе капитана «Барселоны» Лионеля Месси из команды. Ранее сообщалось, что клуб специалиста является приоритетным вариантом для аргентинца.

— Как я уже замечал, о трансферном рынке мы поговорим в конце сезона, сейчас ничего не скажу, — цитирует испанского специалиста Marca. — Но хочу, чтобы Месси остался в «Барселоне».

Напомним, Месси всю карьеру провел в «Барселоне». Его нынешний контракт рассчитан до 2021 года.

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