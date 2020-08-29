Гвардьола договорился о встрече с Месси. Он прилетел в Барселону

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола находится в Барселоне. 49-летний специалист договорился о встрече с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси, который хочет сменить клуб, сообщает Marca со ссылкой на программу Jugones.

Напомним, 25 августа стало известно, что Месси принял окончательное решение об уходе из «Барселоны». Аргентинский форвард хочет воспользоваться опцией своего контракта, согласно которой он имеет право покинуть клуб в конце каждого сезона. При этом руководство «Барселоны» не собирается отпускать игрока бесплатно и требует 700 миллионов евро в качестве компенсации.