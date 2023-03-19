Гвардиола посетил матч «Барселона» — «Реал»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола присутствует на матче 26-го тура ла лиги «Барселоны» с «Реалом».

Скорее всего, Гвардиола, игравший за «Барселону» с 1990 по 2001 год, а позже тренировавший каталонцев (2008-2012), решил посетить матч своей бывший команды.

К 30-й минуте мадридцы ведут со счетом 0:1.