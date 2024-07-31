Гвардиола — о Ямале: «Он необыкновенный»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил игру полузащитника «Барселоны» Ламина Ямаля.
«Он необыкновенный. Родри рассказывает мне о чудесах Ямаля. В нем, должно быть, есть что-то особенное. Но у него наверняка будут взлеты и падения. Пусть он будет спокоен, потому что у него впереди большая карьера. Он находится там, где заслуживает», — приводит слова Гвардиолы AS.
Полузащитник провел 7 матчей за сборную Испании на Евро-2024, забил один гол и сделал четыре результативные передачи. По ходу турнира Ямалю исполнилось 17 лет.
В прошедшем сезоне в активе полузащитника 7 забитых мячей и 9 голевых передач в 50 матчах за «Барселону» во всех турнирах.
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14
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15
|Мальорка
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16
|Лас-Пальмас
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17
|Р. Вальекано
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|0
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18
|Леганес
|0
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19
|Вальядолид
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|15.08
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Атлетик – Хетафе
|- : -
|15.08
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Бетис – Жирона
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|16.08
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Сельта – Алавес
|- : -
|16.08
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Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|17.08
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Осасуна – Леганес
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|17.08
|22:30
|
Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
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Р. Сосьедад – Р. Вальекано
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Мальорка – Реал
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Вальядолид – Эспаньол
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