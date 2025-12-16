«Гвадалахара» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча Кубка Испании

«Гвадалахара» и «Барселона» сыграют в 1/16 финала Кубка Испании 16 декабря

«Гвадалахара» и «Барселона» сыграют в 1/16 финала Кубка Испании во вторник, 16 декабря.

Следить за ключевыми событиями игры «Гвадалахара» — «Барселона» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Матч пройдет на стадионе «Педро Эскартин» в Гвадалахаре (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

Кубок Испании. 1/16 финала.

16 декабря 2025, 23:30. Pedro Escartin (Гвадалахара (Испания))

Трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также следить за игрой можно в ретрансляции федерального канала на платфомах «Кинопоиск» и Okko.

Во втором раунде Кубка Короля команда из Гвадалахары победила «Сеуту» со счетом 1:0.

Кубок Испании сезона-2025/26 стартовал 27 сентября и завершится 25 апреля. «Барселона» — действующий победитель турнира.