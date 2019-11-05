Гути стал главным тренером «Альмерии»
11:59
Экс-игрок «Реала» Гути стал главным тренером «Альмерии», выступающей во втором по силе испанском дивизионе, сообщается в официальном Twitter клуба.
43-летний испанец работал в молодежной команде «Реала» и был помощником главного тренера в «Бешикташе».
Tenemos a nuestro gal?ctico ? Desde la sabana llega @Guty14Haz nuestro nuevo rey?! #Almer?aXGuti #14 pic.twitter.com/qecsNji46U— UD Almer?a (@U_D_Almeria) November 5, 2019
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