Экс-игрок «Реала» Гути стал главным тренером «Альмерии», выступающей во втором по силе испанском дивизионе, сообщается в официальном Twitter клуба.

43-летний испанец работал в молодежной команде «Реала» и был помощником главного тренера в «Бешикташе».

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