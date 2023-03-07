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Сегодня, 11:43

Гути — Кварацхелии: «Переходи в «Реал», я пришлю тебе свою футболку»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Реала» Гути прокомментировал интервью хавбека «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

Грузинский футболист заявлял, что в детстве Гути был его любимым футболистом, но он не мог достать его футболку, поэтому маркером писал 14-й номер на белой форме.

«Я кумир Кварацхелии? Квара, приходи в «Реал». Я пришлю тебе футболку», — сказал Гути в эфире El Chiringuito.

Гути является воспитанником «Реала». Он выступал в системе мадридского клуба с 1995 по 2010 год.

Хвича Кварацхелия
Футбол
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 24 20 2 2 46-8 62
2
 Реал 24 16 5 3 47-18 53
3
 Атлетико 24 13 6 5 38-19 45
4
 Р. Сосьедад 24 13 5 6 32-23 44
5
 Бетис 24 12 5 7 32-25 41
6
 Вильярреал 24 11 4 9 28-23 37
7
 Р. Вальекано 24 9 8 7 29-25 35
8
 Осасуна 24 9 7 8 22-23 34
9
 Атлетик 24 9 6 9 33-26 33
10
 Мальорка 24 9 4 11 21-25 31
11
 Жирона 24 8 6 10 38-38 30
12
 Сельта 24 7 7 10 26-34 28
13
 Эспаньол 24 6 9 9 30-36 27
14
 Вальядолид 24 8 3 13 18-34 27
15
 Кадис 24 6 8 10 18-35 26
16
 Альмерия 24 7 4 13 28-42 25
17
 Севилья 24 6 7 11 27-39 25
18
 Хетафе 24 6 7 11 23-32 25
19
 Валенсия 24 6 5 13 27-28 23
20
 Эльче 24 2 6 16 18-48 12
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3.03 23:00
Р. Сосьедад – Кадис
 0 : 0
4.03 16:00
Хетафе – Жирона
 3 : 2
4.03 18:15
Альмерия – Вильярреал
 0 : 2
4.03 20:30
Мальорка – Эльче
 0 : 1
4.03 23:00
Атлетико – Севилья
 6 : 1
5.03 16:00
Вальядолид – Эспаньол
 2 : 1
5.03 18:15
Барселона – Валенсия
 1 : 0
5.03 20:30
Р. Вальекано – Атлетик
 0 : 0
5.03 23:00
Бетис – Реал
 0 : 0
6.03 23:00
Осасуна – Сельта
 0 : 0
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 15
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 11
П
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 8
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 7
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
И К Ж
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 14 3 1
Педро Бигас

Педро Бигас

Эльче

 19 2 3
Стефан Савич

Стефан Савич

Атлетико

 16 2 2
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