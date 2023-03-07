Гути — Кварацхелии: «Переходи в «Реал», я пришлю тебе свою футболку»

Бывший полузащитник «Реала» Гути прокомментировал интервью хавбека «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

Грузинский футболист заявлял, что в детстве Гути был его любимым футболистом, но он не мог достать его футболку, поэтому маркером писал 14-й номер на белой форме.

«Я кумир Кварацхелии? Квара, приходи в «Реал». Я пришлю тебе футболку», — сказал Гути в эфире El Chiringuito.

Гути является воспитанником «Реала». Он выступал в системе мадридского клуба с 1995 по 2010 год.