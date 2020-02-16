Гути опроверг слухи о том, что ходит в ночные клубы с игроками «Альмерии»

Главный тренер «Альмерии» Гути опроверг информацию о том, что после матчей ходит в ночные клубы вместе с игроками команды.

— Последние дни выдались непростыми для меня и моей семьи, — цитирует 43-летнего специалиста Football Espana со ссылкой на клубную радиостанцию. — Пусть кто-нибудь покажет мои фото из ночного клуба, я с удовольствием подпишу их. Также я готов вернуть деньги, которые платила мне «Альмерия», если подтвердится факт моих походов в ночные клубы.

Бывший игрок «Реала» стал тренером «Альмерии» в ноябре 2019 года. В последнем матче сегунды против «Уэски» (2:3) он получил красную карточку. Гути был удален за несогласие с решением арбитра Хавьера Вильянуэвы не назначить пенальти в ворота хозяев на 91-й минуте.

После 28 туров «Альмерия» и «Уэска» делят третье место в таблице второго испанского дивизиона.