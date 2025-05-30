Гурли назначен новым гендиректором «Валенсии»

«Валенсия» объявила на официальном сайте о назначении Рона Гурли новым генеральным директором клуба.

«Это важный стратегический шаг в миссии клуба по возвращению в высший дивизион европейского футбола под руководством Киата Лима», — говорится в пресс-релизе.

Ранее Гурли работал в таких клубах, как «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Рединге», «Вест Бромвиче» и «Аль-Ахли».

В сезоне-2024/25 «Валенсия» заняла 12-е место в турнирной таблице ла лиги.