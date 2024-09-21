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Гунько: «В «Гранаде» быстро разобрались, что Абаскаль не сможет выправить ситуацию»

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Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько отреагировал на увольнение Гильермо Абаскаля из «Гранады».

«В Испании, в родной языковой среде Абаскаля, наверное, разобрались гораздо быстрее, нежели в моем родном клубе. Но это не говорит о том, что это плохой или хороший тренер. Бывают разные моменты в тренерской карьере, просто там не получилось и проработал он гораздо меньше, чем в «Спартаке». Мы знаем точно, что к иностранным тренерам в России отношение более трепетное и более доверчивое, и это яркий пример того, что зарубежному специалисту дают гораздо больше времени, а российским меньше. То же самое произошло и в Испании. Там разобрались, что дальше, наверное, у него не получится выправить ситуацию», — заявил Гунько «РБ Спорт».

Абаскаль, работавший в прошлом сезоне в московском «Спартаке», был уволен из «Гранады» после шести туров. Команда занимает 12-е место в турнирной таблице Сегунды.

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Гунько
ФК Гранада
Гильермо Абаскаль
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