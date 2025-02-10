Гудель: «Я видел, как Кунде подтолкнул Соу рукой. Это довольно очевидный пенальти»

Полузащитник «Севильи» Неманья Гудель поделился мнением о неназначенном пенальти в матче 23-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» (1:4).

Во втором тайме арбитр Алехандро Эрнандес Эрнандес не назначил пенальти после падения Джибриля Соу в штрафной каталонцев.

«После сомнительного решения судьи они забили нам, и счет стал 1:3. Забей мы еще раз, думаю, смогли бы добиться большего. Я не люблю говорить о судьях. Я видел, как Кунде подтолкнул Соу рукой, и он потерял равновесие. По-моему, это довольно очевидный пенальти.

В первом тайме мы были очень хороши. То, что было во втором, трудно объяснить. Немного расслабились в центре, и Педри отдал пас на второй гол», — приводит слова Гуделя Marca.

После этого матча «Барселона» с 48 очками занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Реала» на 2 очка, от идущего на второй строчке «Атлетико» — на один балл. «Севилья» с 28 очками — на 13-м месте.