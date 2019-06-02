23:20 | Футбол — Испания

Гроб с телом Рейеса привезли на стадион "Севильи"

0
Обсудить

Сегодня, 2 июня, на стадион "Севильи" "Рамон Санчес Писхуан" было доставлено тело экс-полузащитника красно-белых Хосе Антонио Рейеса. 1 июня он погиб в ДТП в возрасте 35 лет.

Напомним, Рейес также выступал за "Атлетико", ​"Реал""Арсенал""Эспаньол" и другие клубы. На его счету 22 матча за сборную Испании.

Рейес пять раз выигрывал Лигу Европы с "Севильей" и "Атлетико"(2009/10, 11/12, 13/14, 14/15, 15/16). В составе "Арсенала" он победил в чемпионате Англии (2004), завоевал Кубок (2005) и Суперкубок Англии (2005), вместе с "Реалом" стал чемпионом Испании (2006/07), с "Атлетико" (2010/11) – обладателем Суперкубка УЕФА.

Стали известны подробности смертельной аварии Хосе Антонио Рейеса

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ