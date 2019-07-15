Гризманну дважды прокинули мяч между ног на тренировке "Барселоны". Это еще Месси не приехал

Игроки "Барселоны" дважды прокинули мяч между ногами нападающего Антуана Гризманна на первой тренировке за каталонцев. 28-летний француз с юмором отнесся к этой ситуации.

В воскресенье, 14 июля, "Барселона" в социальных сетях опубликовала фотографии с медосмотра нападающего.

Гризманн перешел в "Барселону" из "Атлетико" летом за 120 миллионов евро. Француз играл за "матрасников" с 2014 года, за это время футболист записал на свой счет 133 гола и 50 голевых передач в 257 встречах.

Отметим, что капитан каталонцев Лионель Месси проводит отпуск с семьей после Кубка Америки.

Antoine Griezmann gets nutmegged twice in his first Barcelona training session 😂 pic.twitter.com/23Qk2qDwUi — ESPN FC (@ESPNFC) 15 июля 2019 г.

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