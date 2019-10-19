Гризманн ждет лучшей игры от трио нападения «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн после разгромной победы над «Эйбаром» (3:0) в матче 9-го тура чемпионата Испании рад, что его команда продемонстрировала свои лучшие качества в этой встрече.

28-летний Гризманн отметился голом и результативной передачей в игре с «Эйбаром».

— Конечно, будут хорошие и плохие дни, — приводит слова Гризманна Football Espana. — Но сегодня «Барселона» показала классную игру, я очень доволен. Трио «МСГ»? (Лионель Месси, Луис Суарес и Антуан Гризманн — Прим. «СЭ») Да, я еще приспосабливаюсь к игре в новой команде, и это займет время. Нам нужно понять друг друга еще лучше, но я уверен, что мы сыграем еще много минут вместе. «МСГ» может показать большее.

Чемпионат Испании: новости и статьи, обзоры матчей, турнирная таблица