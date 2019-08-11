Гризманн забил первый гол за "Барселону". Видео

В товарищеском матче "Барселона" играет с "Наполи" (второй тайм, 4:0). Новичок каталонцев Антуан Гризманн забил первый гол за клуб на 56-й минуте, поразив фактически пустые ворота. Результативной передачей отметился Жорди Альба.

Griezmann scores his first goal for Barca!



Plenty more to come 😍#BarcelonaNapoli



pic.twitter.com/ycWHUoIzRS — RouteOneFootball (@RouteOneTweets) August 10, 2019

Контракт с Гризманном рассчитан на 5 лет (до 30 июня 2024 года), отступные за игрока составляют 800 миллионов евро.В минувшем сезоне форвард выступал за "Атлетико". Он провел 47 матчей в составе мадридского клуба, забил 21 гол и отдал 10 результативных передач.

"Барселона" – "Наполи": все голы матча