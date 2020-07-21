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Гризманн, Йович и Силлессен — в сборной разочарований сезона в ла лиге

07:40

Издание Marca составило символическую сборную разочарований сезона-2019/20 в чемпионате Испании.

В команду вошли: Яспер Силлессен («Валенсия»), Хуниор Фирпо («Барселона»), Фернандо Калеро («Эспаньол»), Тьерри Коррейа («Валенсия»), Жоау Феликс («Атлетико»), Матиас Варгас («ЭСпаньол»), Денис Суарес («Сельта»), Рони Лопеш («Севилья»), Борха Иглесиас («Бетис»), Антуан Гризманн («Барселона»), Лука Йович («Реал»).

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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