Гризманн взял 17-й номер в "Барселоне"

Нападающий Антуан Гризманн будет выступать в "Барселоне" под 17-м номером. 12 июля было объявлено о переходе игрока сборной Франции в каталонский клуб из "Атлетико" за 120 миллионов евро. Сегодня игрок подписал контракт с сине-гранатовыми.
В Каталонию форвард прибыл вчера, 13 июля, тогда же прошла фотосессия. А на следующий день 28-летний француз был представлен на "Камп Ноу".
Контракт с Гризманном рассчитан на 5 лет (до 30 июня 2024 года), отступные за игрока составляют 800 миллионов евро.В минувшем сезоне форвард выступал за "Атлетико". Он провел 47 матчей в составе мадридского клуба, забил 21 гол и отдал 10 результативных передач.
🔥@AntoGriezmann 🔥— FC Barcelona (@FCBarcelona) 14 июля 2019 г.
Our new number 1⃣7⃣
🔵🔴#Griezmann17 pic.twitter.com/hvlge0YVYy
✍ Deal done— FC Barcelona (@FCBarcelona) 14 июля 2019 г.
🔵🔴 @AntoGriezmann pic.twitter.com/J7SAuxnrJW