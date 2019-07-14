Гризманн взял 17-й номер в "Барселоне"

Нападающий Антуан Гризманн будет выступать в "Барселоне" под 17-м номером. 12 июля было объявлено о переходе игрока сборной Франции в каталонский клуб из "Атлетико" за 120 миллионов евро. Сегодня игрок подписал контракт с сине-гранатовыми.

В Каталонию форвард прибыл вчера, 13 июля, тогда же прошла фотосессия. А на следующий день 28-летний француз был представлен на "Камп Ноу".

Контракт с Гризманном рассчитан на 5 лет (до 30 июня 2024 года), отступные за игрока составляют 800 миллионов евро.В минувшем сезоне форвард выступал за "Атлетико". Он провел 47 матчей в составе мадридского клуба, забил 21 гол и отдал 10 результативных передач.

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