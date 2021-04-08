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Гризманн в третий раз стал отцом

15:39
Антуан Гризманн. Фото Reuters
Антуан Гризманн. Фото Reuters
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Нападающий «Барселоны» и сборной Франции Антуан Гризманн в третий раз стал отцом. О рождении девочки по имени Альба 30-летний футболист сообщил в своем Twitter.

Примечательно, что Альба появилась на свет в один день со старшей сестрой Мией и братом Амаро. Старшая дочь французского форварда родилась 8 апреля 2016 года, а сын Амаро — 8 апреля 2019 года.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/AntoGriezmann/status/1380117656884412416

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