Гризманн в третий раз стал отцом
15:39
Нападающий «Барселоны» и сборной Франции Антуан Гризманн в третий раз стал отцом. О рождении девочки по имени Альба 30-летний футболист сообщил в своем Twitter.
Примечательно, что Альба появилась на свет в один день со старшей сестрой Мией и братом Амаро. Старшая дочь французского форварда родилась 8 апреля 2016 года, а сын Амаро — 8 апреля 2019 года.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/AntoGriezmann/status/1380117656884412416
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