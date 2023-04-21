Гризманн — о выступлениях за «Барселону»: «Было трудно — я не играл, другая тактика, другая позиция»

Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн высказался о периоде выступлений за «Барселону».

«Там у меня был трудный первый год, когда я был на замене, не играл, другая тактика, другая позиция... Мне пришлось привыкать ко всему этому», — цитирует Гризманна DAZN.

32-летний француз выступал за «Барселону» с 2019 по 2021 годы. Он провел за каталонцев 102 матча, забил 35 мячей и сделал 17 голевых передач. В августе 2021 года Гризманн вернулся в «Атлетико» — мадридцы арендовали его на два сезона с обязательством выкупа.