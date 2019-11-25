Гризманн рассказал об общении с Месси и Суаресом

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал об отношениях с партнерами по команде, и в частности с Лионелем Месси и Луисом Суаресом.

— Я немного стеснительный, поэтому мне сложно пойти первому на контакт, — приводит слова Гризманна As. — Я не из тех людей, кто первым заведет разговор. Так что мы еще только продолжаем узнавать друг друга. Вот недавно вместе поужинали.

Наши отношения будут только улучшаться со временем. А выходя вместе на поле, мы только укрепляем эти связи.

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