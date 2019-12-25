Гризманн рассказал о проблемах с ростом в детстве

Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн признался, что детстве ему было тяжело смириться со своим низким ростом, сообщает sport.es.

«Рост всегда был проблемой, — приводит слова Гризманна sport.es. - Я всегда был слишком маленьким и должен был ждать. Конечно, это были очень сложные моменты. В конце концов, всегда, когда я был со своими друзьями в раздевалке или выходил на поле, то забывал об этом и пытался делать то, что я любил больше всего — играть в футбол».

В текущем сезоне 28-летний Гризманн провел 23 матча за каталонцев, забил 8 голов и отдал 4 голевые передачи. Рост француза составляет 174 сантиметра.